रेलगाड़ी के आगे कुर्सी लेकर बैठ गया ये शख्स, ऋषि कपूर ने पूछा- सच है या ट्रिक...देखें Video

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी इलाज करवा रहे हैं और बॉलीवुड सितारों का उनसे मिलने का सिलसिला जारी है. इन दिनों ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के बेटे और बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर अपने पिता के साथ समय बिताते नजर आ रहे हैं. रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट भी हैं. ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और वे अकसर वीडियो और फोटो ट्वीट करते रहते हैं. बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें एक शख्स कुर्सी लेकर ट्रेन के आगे बैठता है. लेकिन ट्रेन आती है और उसके ऊपर से गुजर जाती है. इस तरह ऋषि कपूर इस वीडियो को देखकर हैरान रह गए हैं.

Anyone know how this is possible? Or is it a camera edit trick! Whatever, it's amazing. pic.twitter.com/1RAv1UW1fZ