बारिश से परेशान हुए ऋषि कपूर, तो शेयर कर दी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की यह तस्वीर, Tweet वायरल

वर्ल्ड कप (World Cup 2019) के मैचों में लगातार हो रही बारिश ने दर्शकों का मजा किरकिरा कर दिया है. बारिश के कारण अब तक 4 मैच धुल चुके हैं. अंकतालिका में इन चारों मैचों के अंक को जोड़ें तो बारिश के अंक सबसे ज्यादा हो जाएंगे. बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने मैचों में बारिश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो वायरल हो रही है. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को छतरी के रूप में डिजाइन कर ट्वीट किया है. उनके इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. दर्शकों की तरह ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) भी मैचों में बारिश आने से परेशान है और उनका यह ट्वीट भी यही इशारा कर रहा है.

The new ICC Cricket World Cup design. pic.twitter.com/kzIkR8c1Rl

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने ट्वीट किया: आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup) की ट्रॉफी का नया डिजाइन. हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड (Ind vs NZ) के बीच होने वाला मैच भी बारिश के कारण धुल गया. इससे फैंस काफी निराश हुए. भारतीय फैंस को उम्मीद है थी कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर दो अंक हासिल करेगी. लेकिन बारिश ने मैच का मजा किरकिरा कर दिया. शायद इसी वजह से ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में तंज कसा है.

Sunday looking a bit like this. Haha#PAKvIND#CWC19pic.twitter.com/rTO70ru6UY