तेजस्वी यादव के ट्वीट का बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने दिया जवाब, बोले- बेजबानों की आवाज बनो...

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) के लिए आरजेडी (RJD) नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने एक ट्वीट किया, और उनके इस ट्वीट पर बॉलीवुड एक्टर ने भी जवाब दिया है. तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव भी रहे हैं. तेजस्वी यादव ने रितेश देशमुख को ट्वीट के जरिये जन्मदिन की बधाई दी है. तेजस्वी यादव ने रितेश देशमुख को जन्मदिन की बधाई आज दी है हालांकि रितेश का जन्मदिन 17 दिसंबर को था. रितेश देशमुख ने भी तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के इस ट्वीट का जवाब बहुत ही गर्मजोशी के साथ दिया है.

Thank you so much brother @yadavtejashwi - may you always be the voice of reason. May you be the voice for the voiceless. More power to you. https://t.co/0L78gyCzSX