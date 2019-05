Met Gala में इस सिंगर ने पहनी ऐसी ड्रेस, रितेश देशमुख बोले- बदन पे सितारे लपेटे हुए...

मेट गाला (Met Gala) में दुनिया भर के सितारे जुटते हैं और वह बहुत ही अनोखी किस्म की ड्रेसेस में नजर आते हैं. ऐसा ही नजारा Met Gale 2019 में भी नजर आया था. प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण से लेकर अमेरिकी सिंगर केटी पेरी (Katy Perry) तक बहुत ही कमाल की ड्रेसेस में नजर आए थे. कैटी पेरी ने तो शैंडलियर वाली ड्रेस पहन रखी थी और उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी. अब बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने केटी पेरी की इस ड्रेस पर ट्विटर पर यूं चुटकी ली है. रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) का ट्वीट सोसल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.

रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) ने केटी पेरी (Katy Perry) की इस अनोखी ड्रेस वाला वीडियो पोस्ट किया है और लिखा हैः 'ME: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान-ए-तमन्ना किधर जा रही हो ???? HER: MET चली MET चली, देखो प्यार की गली. मुझे रोके न कोई, MET चली MET चली.' इस तरह रितेश देशमुख ने केटी पेरी की इस ड्रेस पर मस्ती की है और उनका ये ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है.

