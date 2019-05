संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त की चुनाव में हुई हार, बॉलीवुड एक्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी को किया ये ट्वीट

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) की बहन प्रिया दत्त (Priya Dutt) ने उत्तर पश्चिमी मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन इस सीट पर पूनम महाजन की जीत हुई. प्रिया दत्त (Priya Dutt) के लिए संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने भी प्रचार किया था और दोनों की फोटो काफी वायरल भी हुई थीं. लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी (BJP) की धमाकेदार जीत हुई है और पार्टी ने अपने दम पर 303 सीटें जीती हैं. अब संजय दत्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को उनकी जीत पर बधाई दी है और उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

A bit late in wishing you @narendramodi ji but I sincerely commend & congratulate you for all the good work you've done for our country. I wish you the best for all your future endeavours in leading India to greater heights! #JaiHind