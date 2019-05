फराह खान ने राजीव गांधी को किया याद, बोलीं- मेरे पापा की जान बचाई थी...

भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की 28वीं पुण्यतिथि है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि दी और बॉलीवुड (Bollywood) से भी उन्हें लेकर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं. मशहूर जूलरी डिजाइनर और बॉलीवुड एक्टर संजय खान (Sanjay Khan) की बेटी फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) से जुड़ा वाकया अपने ट्विटर एकाउंट पर शेयर किया है और उनके इसे ट्वीट को खूब पढ़ा जा रहा है.

Remembering our Dynamic PM Rajiv Gandhi today. A precious life taken too soon. Will always remember his help during my fathers fatal fire accident and how his timely intervention helped my father Sanjay Khan frm not dying.. Thank you . @priyankagandhi@RahulGandhi@sanjaykhan01