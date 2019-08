जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, कहा- कोई मुझे राष्ट्र विरोधी समझता है तो समझे...

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) मुद्दे को लेकर देश में हल-चल जारी है. जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है और इसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को राज्यसभा में दी थी. उसके बाद से ही इस पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर हाल ही में आए बॉलीवुड एक्टर साकिब सलीम (Saqib Saleem) के एक ट्वीट ने भी सबका ध्यान खींचा है. इस पर ट्वीट करते हुए साकिब सलीम (Saqib Saleem) ने कहा कि मुझे नहीं पता जो कुछ भी हो रहा है वह सही है या गलत....' इस मुद्दे पर अपने ट्वीट में साकिब सलीम (Saqib Saleem) ने लिखा, "अगर मुझे कोई देशद्रोही समझता है तो समझ ले...."

May there be no hate in the world. Love n respect to all pic.twitter.com/Fhqf40OoLF