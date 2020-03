खचाखच भरी ट्रेन देख बॉलीवुड एक्टर ने की सरकार से अपील, बोले-इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कुछ करो, देखें Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के प्रकोप से बचाव के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही हैं और तमाम दिशा-निर्देश जारी कर रही है. सेलिब्रिटीज भी इस मुहीम में योगदान कर रहे हैं और वीडियो पोस्ट कर लोगों को जागरुक कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं. बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह (Sushant Singh) ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने इस वीडियो को शेयर कर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से खास अपील की है.

Dear @Gov_of_india and @mygovMaha this is scary. We need a complete lock-down NOW. The daily-wagers need to be assured that State will look after them. We too will pitch-in. I beg you, wake-up before it's too late. https://t.co/snJlx4Vrn4