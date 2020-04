इस बॉलीवुड एक्टर की सोसाइटी में निकला कोरोना पॉजिटिव केस, तो बोले- दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और...

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से जहां पूरी दुनिया खतरे में है. वहीं भारत में भी इस बीमारी से संक्रमित लोगों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. देश में इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार के साथ-साथ देश की जनता भी पूरी कोशिश कर रही है. हाल ही में अब कोरोनावायरस को लेकर एक्टर सुशांत सिंह (Sushant Singh) ने एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि उनकी सोसाइटी में एक कोरोनावायरस (Covid 19) से संक्रमित शख्स मिला है, जिसके कारण प्राधिकरण ने उनके सोसाइटी को पूरी तरह से बंद कर दिया है.

Our residential complex has been put under quarantine. Gates have been locked by the authorities. Yesterday a Covid-19 +ve case was discovered, their whole family has been taken to Govt Quarantine facility. Hope they all recover, and it doesn't spread.