निर्भया मामले में चारों दोषियों को मिली फांसी की सजा तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- यह लंबी जंग थी...

निर्भया मामले (Nirbhaya Case) के चारों दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को शुक्रवार तड़के फांसी पर लटकाया गया. इस मामले को लेकर बॉलीवुड कलाकारों के भी रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं. हाल ही में इस मुद्दे पर तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में तापसी पन्नू ने कहा कि आखिरकार हो गया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आशा करती हूं कि अब माता पिता कई सालों बाद चैन की नींद सो सकेंगे. तापसी पन्नू का निर्भया मामले पर आया यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

It's done. Finally. I hope the parents can finally sleep slightly better tonight after YEARS. It's been a long long battle for them. Asha Devi https://t.co/XidMPTzKm4