अंबाती रायडू ने World Cup को लेकर किया यह ट्वीट, तो बॉलीवुड एक्टर ने यूं दिया जवाब...

विश्व कप 2019 (World Cup 2019) के लिए भारतीय टीम (Indian Team) का ऐलान किया जा चुका है. विश्व कप के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में चुनी गई टीम को लेकर कई लोगों ने नाराजगी भी जताई, तो बहुत से लोगों को यह टीम पसंद भी आई. विश्व कप (World Cup 2019) में चुनी गई टीम में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लिस्ट में अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) का नाम नहीं था. अंबाती रायडू ने इसपर अपने ही अंदाज में नाराजगी जताई थी. उन्होंने ट्वीट कर कहा था: "विश्व कप देखने के लिए अभी अभी 3डी ग्लास के नए सेट का ऑर्डर दिया है." विश्व कप टीम को लेकर अब बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूस कमाल खान (Kamaal R Khan) ने निशाना साधा है. उनका ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup ..

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "बस मैं ही नहीं और लोग भी विश्व कप (World Cup 2019) के लिए चुनी गई टीम से खुश नहीं हैं. अब इस लिस्ट में क्रिकेटर अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने भी भारतीय टीम पर तंज कसा है और लिखा है कि विश्व कप देखने के लिए अभी 3डी ग्लास के नए सेट का ऑर्डर दिया है." कमाल खान ने इस तरह अंबाती रायडू के ट्वीट का हवाला देते हुए भारतीय टीम पर तंज कसा है.

So not only people and me, but cricket player Ambati Rayudu is also making fun of Indian squad for #CWC19! He wrote- I just ordered 3D glasses to watch the Cricket World Cup