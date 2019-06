बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल को इस मामले में कोर्ट से मिली राहत, 2007 में लगा था ये आरोप

कमांडो (Commando) और फोर्स (Force) जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करने वाले एक्टर विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) को 2007 के एक केस में राहत मिली है.विद्युत पर साल 2007 में मुंबई के जुहु में रहने वाले एक आदमी के सिर पर बोतल फोड़ने का आरोप लगा था. जिसके बाद ये मामला महानगरीय मजिस्ट्रेट कोर्ट (Metropolitan Magistrate Court) में कई सालों तक चला. हालांकि, आज यानी सोमवार को बांद्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) और उनके दोस्त हरीशनाथ गोस्वामी को इस मामले में बरी कर दिया है.

Mumbai: Metropolitan Magistrate Court, Bandra, has acquitted actor Vidyut Jamwal in a 2007 assault case. He was accused of smashing a bottle on a Juhu resident's head. (File pic) pic.twitter.com/Moh1sP5e5D

समाचार एजेंसी एएनआई की जानकारी के मुताबकि, विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) और उनके दोस्त को कोर्ट ने आरोपों से मुक्त कर दिया है. हालांकि इस पर अभी तक एक्टर विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) का कोई रिएक्शन नहीं आया है.

Mumbai: Harishnath Goswami, friend of Vidyut Jamwal named in the 2007 assault case, has also been acquitted by Metropolitan Magistrate Court, Bandra. https://t.co/nlcasTQ3sG