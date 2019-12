बॉलीवुड एक्टर का छात्रों के लिए ट्वीट, बोले- मनोरंजन उद्योग का बड़ा हिस्सा आपका साथ नहीं देगा बल्कि एक दिन फिल्म...

बॉलीवुड (Bollywood) से छात्रों के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ रिएक्शन आने जारी हैं और बॉलीवुड की कई हस्तियों ने जामिया के छात्रों का समर्थन भी किया है. हालांकि बॉलीवुड का एक बड़ा तबका अब भी खामोश है, और उसकी तरह से इस मसले पर कोई राय नहीं दी गई है. बॉलीवुड एक्टर और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास (Vir Das) ने मनोरंजन उद्योग की ऐसी हस्तियों को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया है और तंज भी कसा है. बॉलीवुड एक्टर वीर दास ने कहा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आपका साथ देने नहीं आएगा बल्कि एक दिन आप पर फिल्म जरूर बनाएगा. वह भी पैसा कमाने के लिए. इस तरह बॉलीवुड (Bollywood) एक्टर वीर दास (Vir Das) का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है.

A large section of the entertainment industry is not going to stand with you, and I'm sorry about that. They're gonna try and make a profitable movie about you someday though.