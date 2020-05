मदर्स डे पर बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट हुआ वायरल, बोले- देश को याद दिला दूं कि गरीबों की भी मां होती है

इन सब मासूमों का ख़ून हुआ है!! इसे हादसा बोलके हाथ मत झाड़ो अब!!

इनके बाद भी अगर कुछ लोग बच गए, तो #LabourLaws में बदलाव ला के, इन्हें हल्की मौत दी जाएगी!

ना,अब तो बिलकुल भी ticket मत देना, इन्हें ख़त्म ही होने दो! #shame on everyone of us.