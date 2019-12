बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- जामिया के दोस्तों लड़ाई जारी रखना, मैं भी जल्द जुडूंगा...

जामिया विश्वविद्यालय में NRC और नागरिकता संशोधन कानून (CAB) के विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा में डेढ़ दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं, और बॉलीवुड की हस्तियां भी इससे दूर नहीं हैं. 'रांझणां' फेम एक्टर जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub) ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि वे भी जल्द ही जामिया के छात्रों के साथ जुड़ेंगे. इस तरह बॉलीवुड भी नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर विरोध में आने को तैयार है.

जीशान अय्यूब (Zeeshan Ayyub) ने कई ट्वीट किए हैं और लिखा हैः 'Assam से वीडियो आ ही नहीं पा रहे. जब दिल्ली में ये हाल है तो Assam की तो क्या बात करें.' यही नहीं इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट कियाः 'जामिया के दोस्तों, लड़ाई जारी रखना, जल्द मैं भी आऊँगा साथ जुड़ने.' इस तरह जीशान अय्यूब ने इस मामले को लेकर अपना रिएक्शन दिया है.

If you want to see how #DeathofDemocracy looks like, Here is just one video in the series https://t.co/H6BZkmFt4f