Eid-Ul-Fitr 2019: बॉलीवुड के साथ सिंगिंग की दुनिया के कलाकारों ने इस अंदाज में दी सबको ईद की बधाई

Eid-Ul-Fitr 2019: रमजान (Ramadan) का पाक महीना आज पूरा हो जाएगा और कल भारत समेत कई देशों में ईद (Eid) का त्यौहार मनाया जाएगा. ईद-उल-फितर या मीठी ईद (Eid-Ul-Fitr/Meethi Eid) के नाम से जाना जाने वाला यह त्यौहार मुस्लिम समुदाय का खास त्यौहार होता है. ईद (Eid-Ul-Fitr) का यह त्यौहार अपने साथ ढेर सारी खुशियां, प्यार और भाईचारा लेकर आता है. ईद (Eid-Ul-Fitr) के इस खास मौके पर हर कोई अपने मन-मुटाव भुलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, साथ ही स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेते हैं. बॉलीवुड (Bollywood) के कई कलाकारों, सिंगर्स और दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सबको ईद (Eid-Ul-Fitr) की मुबारकबाद दी.

ईद (Eid) के इस खास मौके पर बॉलीवुड एक्टर और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से अपनी पहचान बनाने वाले वरुण धवन (Varun Dhawan) ने भी सबको खूब बधाईयां दीं. वरुण धवन (Varun Dhawan) ने अपने ट्विटर अकाउंट से सबको मुबारकबाद देते हुए कहा 'आप सबको ईद (Eid) की मुबारकबाद. प्यार, शांति और रोशनी का यह त्यौहार'.

#EidMubarak to everyone!!! Let's always do our best to spread love, unity, happiness, understanding and all things wonderful. Lots of love