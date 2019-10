बीजेपी सरकार पर भड़कीं यह बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्वीट कर कहा- टैक्स की बर्बादी...

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने हाल ही में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने बीजेपी (BJP) पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, 'यह समय है, जब भारतीय सरकार को कॉर्पोरेट की तरह काम करना चाहिए. हमारे मंत्रियों को जो पॉजिशन मिली है, उसके वह काबिल नहीं हैं. यह कर दाताओं के पैसे की बर्बादी है और साथ ही जनहित के खिलाफ भी है.'

Its HIGH time the Indian Govt functioned like a CORPORATE. Our ministers are NOT qualified 4 the portfolios they hold. It's a waste of tax payer money &against public interest. A corporate would hire the RIGHT person for the job. Not a senior person to fill any role @BJP4India