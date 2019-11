महाराष्ट्र में बदला सियासी रुख तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बांधे शरद पवार की तारीफों के पुल, बोलीं- कमाल किता आपने

महाराष्ट्र (Maharashtra) में सत्ता को लेकर सियासी घमासान जारी है. जहां बीते रविवार को देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavees) ने मुख्यमंत्री और अजित पवार (Ajit Pawar) ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो वहीं 2 दिन बाद यानी मंगलवार को ही दोनों ने इस्तीफा दे दिया. महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हुआ यह फेरबदल लोगों के लिए काफी हैरान करने वाला था. इस मामले को देखते हुए चारों तरफ से रिएक्शन आने भी शुरु हो गए हैं. हाल ही में इस मामले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 4' की कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा (Dolly Bindra) ने भी ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में डॉली बिंद्रा ने शरद पवार (Sharad Pawar) की तारीफ की है.

Historic day today for maharashtra three parties together @ShivSena@INCIndia@MumbaiNCP greetings to all