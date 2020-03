पीएम मोदी के लॉकडाउन वाले फैसले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- उनका क्या जो मुंबई में फंसे हैं...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) को देखते हुए पूरे देश को 21 दिनों तक लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया है. उनके इस बयान को लेकर कई बॉलीवुड कलाकारों ने चिंता जताई है. बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस की कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा (Dolly Bindra) ने पीएम नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन वाले फैसले पर ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में डॉली बिंद्रा ने उन लोगों के लिए चिंता जताई है, जो मुंबई में फंस गए हैं और अपने घर नहीं जा सकते हैं. डॉली बिंद्रा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

What about people who are stranded in Mumbai and are stuck in TV stations no where to go no home no food can someone be responsible for thier help @MumbaiPolice@CPMumbaiPolice please as there are many people stranded