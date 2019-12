सौरव गांगुली की बेटी की CAA पर पोस्ट हुई वायरल तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं, 'मैं सना गांगुली की फैन हूं...'

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की बेटी सना गांगुली ने भी इस कानून को लेकर सोशल मीडिया पर निशाना साधा. सना गांगुली (Sana Ganguly) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से खुशवंत सिंह के उपन्यास 'द एंड ऑफ इंडिया' की कुछ पंक्तियां शेयर की थीं, जो देखते ही देखते सुर्खियों में आ गई. सना गांगुली की पोस्ट में लिखा था कि नफरत के आधार पर शुरू होने वाला आंदोलन डर और संघर्ष के माहौल तक ही चलता है. आज जो भी अपने आप को मुस्लिम और ईसाई न होने के वजह से महफूज महसूस कर रहे हैं वो मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं. सना गांगुली अपनी इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बन गई और हाल ही में उन्हें लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) ने भी ट्वीट किया है.

गौहर खान (Gauahar Khan) ने अपने ट्वीट में सना गांगुली (Sana Ganguly) की तारीफ भी. उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं. उन्होंने सना को संबोधित करते हुए लिखा, "मैं सना गांगुली की फैन हूं." बता दें कि सना गांगुली की पोस्ट वायरल होने के बाद खुद उनके पिता ने सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने ट्वीट कर कहा कि यह इंस्टाग्राम पोस्ट सच नहीं है. उन्होंने बेटी सना के संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा, "कृपया सना को इन सब मामलों से दूर रखे. वह पोस्ट सच नहीं है. वह बहुत छोटी है और राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती."

