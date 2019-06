बॉलीवुड एक्ट्रेस को झारखंड मॉब लिंचिंग पर आया गुस्सा, बोलीं- नेता शिखर धवन की चोट पर ट्वीट कर सकते हैं लेकिन...

झारखंड में तबरेज अंसारी की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में बॉलीवुड से भी गुस्से भरे ट्वीट आ रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar Khan) ने तबरेज की हत्या को लेकर देश के दिग्गज नेताओं को घेरा है और गौहर खान (Gauahar Khan) ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा है कि इनके पास वर्ल्ड कप में शिखर धवन की चोट को बड़ा नुकसान बताने के लिए ट्वीट करना जरूरी है लेकिन इस मामले पर खामोशी है. गौहर खान (Gauahar Khan) सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, और समय-समय पर सामाजिक सरोकार के मसलों पर अपनी राय रखती रहती हैं. गौहर खान के ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

Will the leaders in power wake up????? What is happening??? Years passing us by n the situation is getting worse ! Even if he was a theif, is this the law?? Is this what his fate should've been ?? #shame#timeToAct please ! Yes Shikhar Dhawans injury is indeed a great loss to the https://t.co/4OD59adJwW