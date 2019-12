हिंसा में हुए नुकसान के लिए मुस्लिम समुदाय ने सौंपा 6 लाख का चेक, तो एक्ट्रेस बोलीं- अब ये लोग जान की भरपाई...

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंलदशहर इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद अब मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों ने जिला प्रशासन को नुकसान की भरपाई के रूप में 6 लाख रुपये से अधिक का चेक सौंपा है. उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) द्वारा जारी किए गए वीडियो और प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई है. प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि मुजफ्फरनगर के मौलानाओं ने हिंसा के लिए माफी मांगी है. अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान का रिएक्शन आया है. गौहर खान (Gauhar Khan) ने मुस्लिम समुदाय की इस पहल के बाद यूपी सरकार पर निशाना साधा है.

Viral Video:पेड़ बन शख्स ने सड़क पर चलते-फिरते लोगों का किया बुरा हाल, नीतू कपूर ने शेयर किया वीडियो

How is theygonna compensate back , for the lives lost ? or the homes being broken into ? The jewellery stolen ? The minors tortured ! https://t.co/zMU3r5bHCI