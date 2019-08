जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, कहा- वहां भी इंसान रहते हैं, इसलिए...

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से धारा 370 (Article 370) हटने के बाद से ही चारों तरफ हलचल मची हुई है. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के फैसले के बाद लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) के ट्वीट ने भी सबका ध्यान खींचा है. इस ट्वीट में गौहर खान (Gauhar Khan) ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात रखी है. इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में सरकार से राज्य में संचार की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की गुजारिश की है. जम्मू और कश्मीर पर मची हल-चल के बीच आया गौहर खान (Gauhar Khan) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Requesting the government of india , to restore the communication facilities of an entire FoRMEr state ! There r families that need to get in touch with each other for finding out their wellbeing! Kids crying ,for they can't get thru to their parents ,it's been too many days !