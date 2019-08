जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्वीट कर कहा - क्या यही थी अनुच्छेद 370 हटाने की वजह?

जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद से लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसके अलावा लगातार कई बॉलीवुड कलाकार भी ट्वीट कर कह रहे हैं कि वह कश्मीर में मौजूद अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं और उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं बना पा रहे हैं. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर गौहर खान (Gauhar Khan) ने भी ट्वीट किया है. अपने ट्वीट के जरिए गौहर खान (Gauhar Khan) ने कश्मीरी लोगों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए अनुच्छेद 370 हटाने का अर्थ पूछा है. जम्मू और कश्मीर में जारी पाबंदियों के बीच गौहर खान (Gauhar Khan) का ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

More than 8 million ppl of our OWN country cannot communicate with the rest of the world !! Isn't the whole point of removing 370 , making Kashmir one with us ??? How is making the entire population of Kashmir incommunicado building that confidence in them to feel ONE ???

अपने ट्वीट में गौहर खान (Gauhar Khan) ने कश्मीरी लोगों के लिए चिंता जताते हुए लिखा, "हमारे देश की करीब 80 लाख से ज्यादा आबादी बाहर की दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर पा रही है. क्या अनुच्छेद 370 हटाने और कश्मीर को हमारे साथ मिलाने का यही मूल कारण था ? कश्मीर की पूरी जनता को संपर्क रहित बनाकर हम उन्हें एक साथ लाने का आत्मविश्वास कैसे ला सकते हैं."

Requesting the government of india , to restore the communication facilities of an entire FoRMEr state ! There r families that need to get in touch with each other for finding out their wellbeing! Kids crying ,for they can't get thru to their parents ,it's been too many days !