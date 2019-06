ममता बनर्जी के बयान पर भड़कीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोलीं- त्याग माय फुट...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) खत्म हो चुके हैं, नई सरकार (Modi Sarkar 2) का गठन भी हो चुका है और कैबिनेट में शामिल हुए लोगों ने अपनी जिम्मेदारी भी संभाल ली है, लेकिन सियासी पारा अब भी चढ़ा हुआ है. नेताओं के बयानबाजी और उन बयानों पर टिप्पणी देने का सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है. बॉलीवुड (Bollywood) एक्टर और एक्ट्रेस भी इससे अछूते नहीं है. ममता बनाम मोदी (Mamata Vs Modi) की रानीतिक लड़ाई में बॉलीवुड एक्ट्रेस कोएना मित्रा (Koina Mitra) ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. बता दें कि मंगलवार को ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने पीएम मोदी (PM Modi) और बीजेपी (BJP) पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा. कोलकाता में एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा था कि त्याग का नाम है हिंदू, इमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान. ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है और इसकी रक्षा हम लोग करेंगे. इसी रैली के दौरान ममता (Mamata Banerjee) ने कहा था कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा.

दीपिका कक्कड़ के शो 'कहां हम, कहां तुम' के प्रोमो रिलीज, इस बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिंदगी से प्रेरित है सीरियल

West Bengal CM Mamata Banerjee, in Kolkata: Tyaag ka naam hai Hindu, Imaan ka naam hai Musalman, Pyaar ka naam hai Isaai, Sikhon ka naam hai Balidan. Ye hai hamara pyaara Hindustan. Iski raksha humlog karenge. Jo humse takraega wo choor choor ho jaega. Ye hamara slogan hai. pic.twitter.com/ECsQKq1LkR

'Wonder Woman 1984' का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, नए कॉस्ट्यूम में नजर आईं वंडर वुमन

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कोएना मित्रा (Koina Mitra) ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि त्याग माय फुट! ममता बनर्जी (Mamata Banerjee), त्याग और बलिदान नहीं करेंगे हिंदू और सिख. आप इमान के नाम पर अवैध घुसपैठियों को बाहर करिए, देश उनका नहीं है. कोएना (Koina Mitra) ने इस टैग में टीएमछी हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है. साथ ही मोदी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रिया और बीजेपी बंगाल के पेज को भी टैग किया है.

सोनू के साथ चेहरा छिपाकर ईद मनाने निकलीं सारा अली खान, अब Photo हुई वायरल

Tyag my foot! @MamataOfficial Tyag and Balidaan nahi karengey Hindus and Sikhs. Aap Iman ke naam pe illegal immigrants ko bahar kariye, desh unka nahi hai!!! #TMChhi@SuPriyoBabul@BJP4Bengalhttps://t.co/mP5VvTLCwX