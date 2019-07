बारिश की वजह से एयरपोर्ट पर फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस तो फैन्स की भीड़ ने लिया घेर, फिर हुआ कुछ ऐसा

मुंबई में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश (Mumbai Rains) के चलते हालात काफी खराब हैं. मुंबई तक आने वाली सभी फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है. मुंबई की ये बारिश एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) के लिए परेशानी बन गई है. बारिश की वजह से दिल्ली से लौट रहीं कृति अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर ही फंस गई, जिसके बाद उन्हें फैन्स की भीड़ ने घेर लिया. बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) दिल्ली में एक मैग्जिन के कवर शूट के लिए गई थीं. शूट खत्म होने पर कृति ने वापस मुंबई के लिए फ्लाइट ली. हालांकि भारी बारिश के चलते, कृति की फ्लाइट सुबह 4 बजे अहमदाबाद आकर रुक गई.

आम्रपाली दुबे ने अपने डांस और अदाओं से फिर जीता दिल, धांसू Video ने उड़ाया गरदा

Have been put up in a hotel in Ahmedabad. Next update to come tomorrow morning! Sharing a room with a random fellow passenger. A stranger. MALE (ofcourse!). This has to be the weirdest night ever! #MumbaiRainsLive#MumbaiRains