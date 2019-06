जिम में पसीना बहा रहे अर्जुन कपूर ने दिखाए डोले तो मलाइका अरोड़ा ने कर डाला ये कमेंट

अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) इन दिनों अपनी फिल्म 'पानीपत' की तैयारियों में लगे हुए हैं. बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर आजकल मलाइका अरोरा (Malaika Arora) से अपनी दोस्ती को लेकर भी चर्चा में हैं. अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) और मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) को अक्सर साथ में भी देखा जाता है. बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर की फिल्म 'इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड' की स्क्रीनिंग पर भी उनके साथ दिखाई दी थीं. हाल ही में अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिम की एक फोटो डाली है जिसमें वे शर्टलेस हैं, जिस पर मलाइका अरोड़ा ने भी कमेंट किया. हालांकि अर्जुन कपूर की फोटो पर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने कमेंट किया, लेकिन मलाइका अरोड़ा का कमेंट सुर्खियों में है.

Saaho का Teaser देख सिनेमा हॉल ही में नाचने लगे बाहुबली प्रभास के फैन्स, श्रद्धा कपूर ने पोस्ट किया धमाकेदार Video

A post shared by Arjun Kapoor (@arjunkapoor) on Jun 12, 2019 at 3:46am PDT

'पानीपत' की शूटिंग की तैयारी में लगे अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी शर्टलेस फोटो शेयर की. इस फोटो में अर्जुन कपूर ने ब्लैक कैप पहनी हुई है. इसके साथ ही फोटो में अर्जुन कपूर के बाइसेप्स भी दिखाई दे रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए अर्जुन कपूर ने लिखा 'वॉरियर मोड ऑन' यानी योद्धा तैयार है. अर्जुन की इस फोटो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने कमेंट किया. उन्होंने अर्जुन कपूर की फोटो पर बाइसेप्स वाले इमोजी भेज कर अपना रिएक्शन दिया.

विश्व कप में बारिश पर Amitabh Bachchan ने किया Tweet, बोले- वर्ल्ड कप इंडिया में करवा लो...

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) के अलावा एक्ट्रेस अनन्या पांडे और बॉलीवुड के ही डायरेक्टर व प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी ने भी अर्जुन कपूर की तारीफ की. जहां एक तरफ अनन्या पांडे ने अर्जुन कपूर की फोटो पर 'फॉरएवर 21' लिखा तो वहीं रोहित शेट्टी ने कमेंट करते हुए कहा 'बहुत अच्छे अर्जुन'.

When the trainer also teaches u how to pose... pic.twitter.com/tJL6OTuo6G