मलाइका अरोड़ा ने पोस्ट की बेटे अरहान की फोटो, लिखा- बिल्कुल अपने पापा पर गया है...

जुस्तजू को शाखों से लरज़ा हैं ख्वाइशों के पते हवा ने राग छेड़ा है मौसम ए इश्क़ वाला कोई जादू है के तिसलिम जो घुला है कोई आज इस शहर में हर तरफ इक ही शोर है आम कि ज़र्रे ज़र्रे में ज़ाहिर है 'रूह ए ख़्वाबिदा' मलायका है जिसका नाम Showstopper for Tanu Vohra's Fashion Show held at Ludhiana Ensemble - @tanuvohraofficial Jewelery - @kundanjewellersludhiana Hnm - @meghnabutanihairandmakeup

A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial) on Aug 3, 2019 at 4:27am PDT