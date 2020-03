कनिका कपूर के सपोर्ट में उतरीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोलीं- वह गैर जिम्मेदार और बीमार हैं, लेकिन...

बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) कोरोनावायरस (Coronavirus) की शिकार हो गई हैं. कनिका कपूर को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें, कनिका कपूर लंदन से वापस आईं, लेकिन उन्होंने कोविड 19 (Covid 19) का कोई टेस्ट नहीं कराया, इस दौरान उन्होंने पार्टी भी की. हालांकि, सिंगर ने अपना कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने की जानकारी खुद दी. कनिका कपूर को जानकारी छुपाने को लेकर लगातार लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. सिंगर को लेकर बॉलीवुड गलियारों से भी रिएक्शन आ रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस मिनी माथुर (Mini Mathur) कनिका कपूर के सपोर्ट में उतरी हैं.

I don't know @TheKanikakapoor personally. But why would anyone put her kids & parents to risk KNOWINGLY?

Do I think she was irresponsible & ill informed?

YES.

Is she criminal & Immoral ? NO.

The FIR is like a witch-hunt !

Be compassionate. She is ill.