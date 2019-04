बॉलीवुड एक्ट्रेस ने 'अंध-भक्ति' को लेकर कही ये बात, Twitter पर कुछ यूं आया लोगों का रिएक्शन

बॉलीवुड में नंदिता दास (Nandita Das) की गिनती शानदार अदाकाराओं के तौर पर होती है. ग्लैमरस और चकाचौंध वाले बॉलीवुड (Bollywood) से दूर वह एक्टिंग की नई विधाओं को आजमाने में यकीन रखती हैं. बी टाउन की पार्टीज और इवेंट्स से दूर नंदिता दास (Nandita Das)अपनी जिंदगी में ही मगन रहना पसंद करती हैं. अपने फैंस और चाहने वालों से जुड़ने के लिए नंदिता भी अन्य कलाकारों की तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं लेकिन अक्सर उन्हें ट्रोलर्स के साथ दो-चार होते हुए देखा जाता है. इसी कड़ी में अंबेडकर जयंती (Ambedkar Jayanti) पर नंदिता (Nandita Das) ने ऐसा ट्वीट कर दिया कि उनके कई राजनीतिक दल के समर्थक नाराज हो गए.

“Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But in politics, Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship.”



Dr BR Ambedkar, 25th November 1949, last speech in constituent assembly #AmbedkarJayanti — Nandita Das (@nanditadas) April 14, 2019

नंदिता दास (Nandita Das) ने अंबेडकर जयंती (Ambedkar Jayanti) के मौके पर सदन में उनके द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखे. नंदिता के अनुसार 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सदन में अपना अंतिम भाषण दिया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म की भक्ति का रास्ता आत्मा की मुक्ति की तरफ ले जाता है लेकिन राजनीति में भक्ति या किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति का रास्ता गिरावट और तानाशाही की तरफ ले जाता है. नंदिता के इस ट्वीट का अर्थ सिर्फ उन्हें ही पता होगा लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे लोगों ने उनके ट्वीट पर सवाल उठाना शुरू कर दिए. लोगों ने इसे पीएम मोदी और कांग्रेस से जोड़कर देख लिया और जमकर ट्रोल किया.

Nandita @nanditadas .. Isn't that applicable to Congress too? Seems like everyone's bhakti there is towards one family and its whims and fancies. — Deepak (@dpakkrish) April 14, 2019

You never read out these line before 2014 . Still you are advocating one family rule. — Vikram jit Singh???????? (@vikramjaati) April 14, 2019

बता दें कि नंदिता दास (Nandita Das) राजनीतिक दलों को लेकर अक्सर ट्वीट करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) को लेकर एक ट्वीट में कहा था कि इस बार के चुनावों में महसूस हो रहा है कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं. उन्हें अपने इस बयान की वजह से भी सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था. गौर हो कि नंदिता 10 भाषाओं में करीब 30 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसमें मृणाल सेन, अदूर गोपालकृष्णन, श्याम बेनेगल, दीपा मेहता और मणिरत्नम जैसे निर्देशक शामिल हैं.

