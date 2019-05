बॉलीवुड एक्ट्रेस ने राजीव गांधी पर स्वरा भास्कर को सुनाई खरी-खोटी, जवाब मिला- दीदी, पानी पी लो...देखें Video

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के दो चरण बाकी हैं और नेताओं से लेकर बॉलीवुड अभिनेताओं तक हर कोई सोशल मीडियया पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने के बाद अब आप पार्टी के दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं. लेकिन इसी बीच बिग बॉस में नजर आ चुकीं बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने स्वरा भास्कर पर हमला बोला है. पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के बहाने स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) पर निशाना साधा है और एक वीडियो अपने ट्विटर एकाउंट पर डाला है जिसमें वे शाह बानो मसले को लेकर स्वरा भास्कर को संबोधित कर रही हैं.

Swara aunty calls herself a supporter of #Feminism too as she is supporter of Comgress, AAP & CPI candidate Kanhaiya Kumar ????What a portfolio to support#ModiAaneWalaHai#JustModi#RahulKaBaapChorHai#PayalRohatgipic.twitter.com/LIvas6OIIk