इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पीएम मोदी के 'जनता कर्फ्यू' का उड़ाया मजाक, बोलीं- बालकनी में ताली बजाओ...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया था. उन्होंने देश के लोगों से 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) की अपील की थी. उनके इस संबोधन पर संजय दत्त, शाहरुख खान जैसे सितारों ने ट्वीट के जरिए रिएक्शन दिया था. यही नहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने भी पीएम मोदी के संबोधन को लेकर ट्ववीट किया था. अब उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है, जो खूब ध्यान खींच रहा है. पूजा बेदी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

India needs to figure out how to be well prepared (beyond banging pans) to deal with the economic fallout caused by the #CoronavirusOutbreakindia

Will @nsitharaman come up with solutions? Give people a plan? Measures? All other countries seem to have. Why not India? pic.twitter.com/qWpt0Ps8i7