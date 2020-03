बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पीएम मोदी नहीं इस देश के नेता के स्पीच की तारीफ की, बोलीं- 'दिल और सम्मान...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Modi) की 'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) वाली अपील पर ट्वीट के जरिए रिएक्शन दिया था. उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी को कोरोनावायरस पर संबोधन के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही उनसे एक सवाल भी पूछा था. अब उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) की दिल खोलकर तारीफ की. अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस पूजा बेदी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

A speech that's won my heart & respect A truly inspiring & exceptional leader!!!! @JustinTrudeau He gave his country a clear way forward, Solutions for financial stability, Money, courage, warmth & even safety measures to people who are abused or destitute, to turn to! pic.twitter.com/Qk3EUFisu5

पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने अपने ट्वीट में लिखा: "एक भाषण जिसने मेरा दिल और सम्मान जीता है. वास्तव में एक प्रेरणादायक और असाधारण नेता हैं जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau). उन्होंने अपने देश को एक स्पष्ट रास्ता दिया, वित्तीय स्थिरता के लिए समाधान, धन, साहस, यहां तक कि जो लोग निराश हैं दुर्व्यवहार के शिकार हैं उनके लिए सुरक्षा के उपाय किए." पूजा बेदी ने इस तरह कनाडा के पीएम की तारीफ की. उनके ट्वीट पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है.

Dearest @PMOIndia Thank you 4 your wonderful address 2 nation on measures being taken to combat the #CoronavirusOutbreakindia but dont you think events like this in Andhra that happened JUST COUPLE days ago & the upcoming Ram festival for lakhs 0f devotees Is in direct contrast? pic.twitter.com/Ic5n46ZqZA