बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पोस्ट किया वीडियो, बोलीं- लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर रख दीं...

'कोरोनावायरस (Coronavirus)' से लड़ने के लिए एक दिन का 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' आयोजित किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने पांच बजते ही सड़क पर आकर जश्न मनाना शुरू कर दिया, और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) देश में कोरोनावायरस (Coronavirus in India) की वजह से बने हालात को लेकर लगातार ट्वीट कर रही हैं, और उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो भी रिट्वीट किया है जिसमें लोगों की भीड़ सड़क पर शोर मचाती नजर आ रही है. पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने ट्वीट के जरिये कहा है कि इन लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर रख दी है.

Whennnnnnn will we learn what ISOLATION & CONTAGIOUS means????? This is unbelievable. Defeats the entire purpose of a lockdown!!! And it happened everywhere in india going by videos posted from across the countryhttps://t.co/3mQ7YePOFo