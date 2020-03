'जनता कर्फ्यू' में बाइक लेकर निकले लोग, तो पुलिस ने चला दी लाठियां, एक्ट्रेस बोलीं- सख्ती भी हो रही है...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए रविवार यानी आज लोगों को 'जनता कर्फ्यू' (Janata curfew) का हिस्सा बनने का अनुरोध किया है. पीएम मोदी ने कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाने के तहत रविवार को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 'जनता कर्फ्यू' का प्रस्ताव रखा था. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस लोगों पर लाठियां चला रही है. ये लोग 'जनता कर्फ्यू' में बाइक लेकर घरों से बाहर निकले थे. इस वीडियो बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने शेयर किया है.

I guess the curfew is being strictly imposed.!!! Stay home and stay safe everyone. ! #JantaCurfew#CoronaChainScare#COVIDIOTpic.twitter.com/5ayOK25nSL