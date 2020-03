बॉलीवुड एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर साधा सरकार पर निशाना, बोलीं- क्या ये लॉकडाउन है?

कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पूरे देश में 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया. मोदी सरकार के इस आदेश के बावजूद लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे है. पुलिस भी इनसे सख्ती से निपट रही है. बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने इस लॉकडाउन के संबंध में एक फोटो शेयर की और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे. पूजा बेदी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स भी रिएक्शन दे रहे हैं.

Is this a LOCKDOWN??? OR a damn holiday on the beach? HOW will we control the #Covid19India numbers in #coronamaharashtra ? @CMOMaharashtra@MumbaiPolice@narendramodi@PMOIndia@MoHFW_INDIApic.twitter.com/iROJqf3Woe