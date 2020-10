हाथरस केस में पुलिसवालों के निलंबन पर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोलीं- "सस्पेंड क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं..."

बीजेपी विधायक ने कहा लड़कियों के संस्कारित ना होने के कारण होता है रेप, तो कृति सेनन ने Tweet कर लगा दी फटकार

Why do police get " suspended " and not arrested when Clearly their actions make them criminals too?

Arrests would be a slap on their their faces& would create a shake up in lax law & order.. not suspensions which are more a slap on the wrist#HathrasPolice@BJP4India@BJP4UP