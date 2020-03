राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सांसदों के लिए रखी पार्टी, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- क्या यह गैर जिम्मेदार नेतृत्व...

कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राष्ट्र के नाम संदेश में रविवार को लोगों से 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' लगाने की अपील की है. अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) अपने एक ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, पूजा बेदी (Pooja Bedi Twitter) ने अपने ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) पर जमकर निशाना साधा है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में उत्तरप्रदेश और राजस्थान के सांसदों के लिए नाश्ते का आयोजन किया. इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल द्वारा दी गई. अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने रिएक्ट किया है.

If leaders put curfews & quarantines they should walk th talk. @rashtrapatibhvn had a breakfast 4 a LARGE gathering on 18th march including #MaryKom who had returned from JORDAN just 5 days prior & was 2 have 2 week quarantine. Is that responsible or irresponsible leadership? pic.twitter.com/jEJbQQv5Mq