बॉलीवुड एक्ट्रेस की पीएम मोदी को राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए सलाह, बोलीं- इस बार ताली-थाली को छोड़ कुछ सॉलिड...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज एक बार फिर रात को आठ बजे देश को संबोधित करेंगे और कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर देश की जनता से बात करेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिये दी है. पीएम मोदी (PM Modi) के राष्ट्र के नाम इस संबोधन को लेकर ट्विटर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने ट्वीट (Tweet) किया है और इसमें पीएम मोदी को कुछ सलाह भी दी है.

At 8 pm @PMOIndia will address us. I hope his speech leaves out taali & thaali & gives us SOLID measures: Lockdown protocols, Economic relief packages, Medical relief measures, Reduction in taxes 2 hard hit businesses so they dont sack staff, Extension of tax filing deadlines etc pic.twitter.com/XtoTQCGLVS