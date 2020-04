इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुआ हमला तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए था न कि...

अपने ट्वीट में रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने लिखा, "हे भगवान, क्या यह सच है? हमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहिए और उनके लिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए. वह रोज इस बीमारी को खत्म करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं और उन्हें इन बर्बर लोगों से बदले में क्या मिल रहा है." बता दें कि इंदौर के टाटपट्टी बाखल में लोगों की जांच करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों पर लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

#WATCH Madhya Pradesh: Locals of Tatpatti Bakhal in Indore pelt stones at health workers who were there to screen people, in wake of #Coronavirus outbreak. A case has been registered. (Note-Abusive language) (1.04.2020) pic.twitter.com/vkfOwYrfxK