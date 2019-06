मुबंई की बारिश से खुश होकर इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पोस्ट किया Video, 'टिप टिप बरसा' पर किया डांस

मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और तेज फुहारों ने मुंबई को गर्मी से राहत दी है. बॉलीवुड के सितारे भी बारिश के आने से राहत महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने अंदाज से रिएक्शन दे रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत से खुश होकर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में रवीना टंडन 'टिप टिप बरसा पानी (Tip Tip Barsa pani)' पर डांस कर रही हैं. 'मोहरा' फिल्म के इस सॉन्ग में भी रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के साथ बारिश में डांस किया है. लेकिन इस वीडियो में रवीना टंडन टीवी शो के दौरान पीली साड़ी पहनकर डांस करती नजर आ रही हैं, और बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भी उस समय वहां मौजूद हैं.

Today mumbai be like ..tip tip barsa pani.... pic.twitter.com/1wL7bF4YwB

रवीना टंडन (Raveena Tandon) का ये वीडियो सबसे बड़ा कलाकार के ग्रैंड फिनाले का है. जिसमें रवीना टंडन ने परफॉर्म किया था. रवीना टंडन का ये वीडियो पुराना है और इसे उन्होंने बारिश आने पर पोस्ट किया है. रवीना टंडन ने इस वीडियो के साथ लिखा हैः 'आज मुंबई कुछ इस तरह है...टिप टिप बरसा पानी...'

What a relief from the relentless #MumbaiRainspic.twitter.com/hgOcuaqsih