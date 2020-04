कलबुर्गी में लॉकडाउन तोड़ धार्मिक आयोजन में जुटी भीड़ तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- ये सरासर बेवकूफी है...

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच इसके हॉटस्पॉट में शामिल कलबुर्गी (Kalburgi) में एक धार्मिक आयोजन के लिए सैंकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे. इस मामले को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में ऋचा चड्ढा ने कलबुर्गी में हुए मामले को लेकर लोगों को घर से ही प्रार्थना करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि कृप्या आप लोग भगवान को अकेला छोड़ दें. ऋचा चड्ढा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कलबुर्गी जिले के चितापुर इलाके में मंदिर से जुड़ा एक आयोजन हुआ था, जिसमें औरतों और बच्चों समेत सैंकड़ों लोग इकट्ठा थे.

Guys please leave God alone! Contact God from your homes, don't step out, whichever God you follow!

This is plain foolish now. https://t.co/QrAte35YCm