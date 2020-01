JNU में छात्रों पर हुआ हमला, तो भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- सिर्फ निहत्थों पर वार करना आता है क्या...

भारत के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) में बीते रविवार लाठी-डंडों से लैस करीब 50 नकाबपोश बदमाशों ने छात्रों व शिक्षकों पर हमला कर दिया. हमलावरों में लड़कियां भी शामिल थीं. आरोपियों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ की और वहां खड़ी कारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. जेएनयू में हुए इस हमले पर देश की जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में हुए इस हमले पर अब फिल्म 'हम आपके हैं कौन' से फेमस हुईं एक्ट्रेस रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) का रिएक्शन आया है.

Complete lawlessness! How could masked goons enter JNU & terrorize students and teachers? What is @DelhiPolice doing? Sirf nihatton pe vaar karnaa aataa hai kya? Jo kaanoon khuleaam tod rahein hain unhen khuli chhhoot de rakhi hai kya? Unbelievable!! Scary!! Shameful!! https://t.co/B0AvB2QcpC