बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ट्वीट कर निकाला गुस्सा, घर में डॉक्टरों को नहीं रहने दे रहे मकान मालिक...

कोरोनावायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए जहां 22 मार्च रविवार को 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' के दौरान शाम 5 बजे डॉक्टरों के लिए लोगों ने तालियां और थालियां बजाई थीं. वहीं, अब जनता उन्हीं डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट देखे जा रहे हैं कि जो डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर कोरोनावायरस (Covid 19) के मरीजों को देख रहे हैं और सोसाइटियों में किराए पर रह रहे हैं, वहां पर मकान मालिक उन्हें घर में रखने के लिए मना कर रहे हैं और साथ ही उनका यह कहकर उत्पीड़न भी किया जा रहा है कि वह कोरोना (Corona) लेकर अपने घरों में आ रहे हैं. अब इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) का रिएक्शन आया है.

Dear doctors,

Please name and shame your asshole landlords. They need to give you notice before they threaten to evict you. Lawyers, please come to the rescue of doctors.

Thanks. https://t.co/LBxSZLQyvh