कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- अब कोई बहाना नहीं चलेगा...

वैश्विक स्तर पर जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच कच्चे तेल की कीतम में ऐतिहासिक गिरावट आई है. मांग नहीं होने की वजह से कीमतें 0.01 डॉलर प्रति बैरल के नीचे पहुंच गई है. इसे लेकर हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि अब महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा. ऋचा चड्ढा का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

No excuse for expensive diesel and petrol now ...