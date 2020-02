बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने किया ट्वीट, बोलीं- 'जहरीला इंसान' बनाने का सही समय...

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए पहचानी जाती हैं, और वह समसामयिक मसलों पर खुलकर अपनी राय भी रखती हैं. दिल्ली हिंसा को लेकर ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) लगातार ट्वीट कर रही हैं और अपनी राय भी रख रही हैं. ऋचा चड्ढा ने हाल में ही एक ट्वीट किया है और इसमें देश के मौजूदा हालात को लेकर तंज भी कसा है. ऋचा चड्ढा ने देश के हालात को देखते हुए कहा है कि 'जहरीला इंसान' बनाने का यही समय है. ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'जहरीला इंसान बनाने का यही सही समय है और इसमें नॉन-एक्टर्स को शामिल किया जाना चाहिए.' ऋचा चड्डा का यह ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है.

Time to do a remake of ‘Zehreela Insaan' and cast non-actors in it. pic.twitter.com/ATO1fALYAW