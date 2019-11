शबाना आजमी को ट्रोल करने पर भड़की ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्वीट कर कहा- 'ये दिहाड़ी मजदूर...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) हमेशा अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. शबाना आजमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करती हैं. जिसको लेकर कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है. हाल ही में शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एंटी हिंदू और एंटी मुस्लिम कहे जाने पर तंज कसा था. इस ट्वीट में शबाना आजमी ने लिखा था, 'किसी को एंटी-मुस्लिम और एंटी-हिंदू कहना बहुत आसान है, लेकिन यह मेरे बारे में क्या सिद्ध करता है? मानवतावादी...' जिसके बाद एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi Tweet) को ट्विटर पर काफी ट्रोल किया गया.

Its comforting to be labelled an anti - Muslim on one side and anti- Hindu on the other! What does it make me ? Pro- Humans !Yay

शबाना आजमी (Shabana Azmi) के ट्रोल होने पर अब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा उनके बचाव में उतरीं हैं. दरअसल, हाल ही में ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जिसमें ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 'शबाना आजमी जैसी सांस्कृतिक ऑयकन, जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरवांवित महसूस कराया है, वह आरफा को कम नहीं कर सकतीं. लूजर्स, डरपोक, मनुस्मृति प्रेमी और नाजीवादी, जो खुद को ट्विटर का योद्धा समझते हैं. वह सब दिहाड़ी मजदूर हैं.'

Cultural icons like @AzmiShabana who make India proud Internationally can never be reduced Arfa!Losers, cowards, Manusmriti lovers and Nazi apologists- pretending to be twitter warriors- are दहाड़ी मज़दूरs. They are irrelevant and disposable,and WILL stop talking when not paid. https://t.co/va6IvIPg4Apic.twitter.com/zZIyTqXA7I