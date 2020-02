बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दिल्ली में हुई हिंसा पर किया ट्वीट, बोलीं- एक सच्चे हिंदू होने के नाते मैं...

दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में ऋचा चड्ढा ने लिखा कि एक सच्चे हिंदू होने के नाते मैं कर्म में विश्वास रखती हूं. इस तरह ऋचा चड्ढा का यह ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है. बता दें कि उत्तरपूर्वी दिल्ली (North East Delhi) में मंगलवार को हुई हिंसा में मृतक की संख्या बढ़कर 18 हो गई. बीते दिन हुई हिंसा में लोगों ने न केवल एक-दूसरे पर पथराव किया, बल्कि कई दुकानों में आग लगाई और स्थानीय लोगों के साथ मारपीट भी की. दिल्ली में हुई इस हिंसा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 24 घंटे में तीन बैठकें कीं. वहीं, इस घटना को लेकर लगातार बॉलीवुड कलाकार भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए.

You got blood on your hands...you know who you are. As a true Hindu, I believe in karma. And it won't wait till your next birth, it will manifest soon...as disease, penury, pain...you'd have earned this, like you're earning extra money right now,celebrating the murder of others.