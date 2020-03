लॉकडाउन में घर जा रहे लोगों को पुलिस ने पीटा, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- 'वायरस से मौत को रोकने के लिए...'

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण जहां पूरा लॉकडाउन (Lockdown) लागू है. वहीं, बड़े शहरों में रह रहे मजदूर अपने-अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं. सड़कों पर लगातार मजदूरों के पैदल चलने के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. कई वीडियो में ये भी देखा गया कि पुलिस उनकी पिटाई भी कर रही है. पुलिस की कार्यशैली को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं. बॉलीवुड सेलिब्रिट सहित देश के बड़े नेता भी संबंध में पीएम मोदी से ध्यान देने की अपील कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने भी हाल ही में एक ट्वीट किया था, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

What's the logic behind beating people to death inorder to prevent them from dying of a virus ?