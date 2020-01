चेतन भगत ने JNU को बताया कॉलेज तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- U का मतलब यूनिवर्सिटी है...

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) में हुई हिंसा के कारण कई दिनों से विश्वविद्यालय खूब सुर्खियां बटोर रहा है. हाल ही में इस विश्वविद्यालय को लेकर मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने एक ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने इस ट्वीट को लेकर चेतन भगत बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) के निशाने पर भी आ गए हैं. दरअसल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर ट्वीट करते हुए चेतन भगत ने लिखा था, "जेएनयू (JNU) केवल एक कॉलेज है. भारत में कुल 40, 000 कॉलेज हैं. मैं जानता हूं कि यह महत्तवपूर्ण है. लेकिन एक कॉलेज को महत्व और अटेंशन देने की भी एक सीमा होती है. हमारे 1.2 अरब लोगों वाले देख के और भी कई जरूरी मुद्दे हैं."

JNU is just one college.



There are nearly 40,000 colleges in India.



I understand it is important. But there is a limit to how much importance and attention one college gets.



There are more important issues in a country of 1.2bn people I am sure.